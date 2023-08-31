Сезон прилетов открыт? Кто готовил массированный налет БПЛА на российские регионы

Александр Макеев

Конкретные методы и средства противодействия врагам России в открытых публикациях нельзя обнародовать! Даже после победы России в СВО! Военные и государственные секреты должны быть не известны врагам! Могу от себя привести гипотезу о том, что средствами электронной борьбы можно накрывать соответствующими защитными электромагнитными полями критически важные объекты в России. Для этого надо знать все основные и резервные, зеркальные частоты спутников-шпионов США и спутниковой системы Старлинк Маска. Ещё лучше, используя накопители электрической энергии на электрических аккумуляторах ёмкостью в десятки-сотни фарад, просто мощными направленными электромагнитными импульсами выжигать электронику всех вражеских спутников и вражеских самолётов дальнего радиолокационного обзора типа АВАКС и подобных.