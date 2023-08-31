Почему атака дронов в центральной России и Псковской области могла привести к столкновению с НАТО Массированные атаки украинских беспилотников на семь российских регионов в ночь на 30 августа стали беспрецедентным событием со времени регулярных налетов БПЛА на российскую территорию.
Сезон прилетов открыт? Кто готовил массированный налет БПЛА на российские регионы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Человек
Статья вода. Нечего токового в ней нет! Одно якобы и кобы!
Ответить
13 час.
Александр Макеев
Конкретные методы и средства противодействия врагам России в открытых публикациях нельзя обнародовать! Даже после победы России в СВО! Военные и государственные секреты должны быть не известны врагам! Могу от себя привести гипотезу о том, что средствами электронной борьбы можно накрывать соответствующими защитными электромагнитными полями критически важные объекты в России. Для этого надо знать все основные и резервные, зеркальные частоты спутников-шпионов США и спутниковой системы Старлинк Маска. Ещё лучше, используя накопители электрической энергии на электрических аккумуляторах ёмкостью в десятки-сотни фарад, просто мощными направленными электромагнитными импульсами выжигать электронику всех вражеских спутников и вражеских самолётов дальнего радиолокационного обзора типа АВАКС и подобных.
Ответить
13 час.
А
Александр
Долетела туча. Незаметно. Опять авось. И эксперты.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии