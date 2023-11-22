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Лионель Месси: «Победа на «Маракане» запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, безумие»

Лионель Месси: «Победа на «Маракане» запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, безумие»

Матч Бразилия – Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

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