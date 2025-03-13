Аксенов рассказал о строительстве новых дорог в Крым

Жители и гости Крыма извлекут пользу из развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, связывающего центральную часть России и полуостров с новыми территориям, сказал в интервью «Известиям» глава республики Сергей Аксенов.
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