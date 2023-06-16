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Денежные выплаты за уничтоженную технику

Денежные выплаты за уничтоженную технику

Доклад Минобороны РФ по поводу выплат военнослужащим за уничтоженную технику укронацистов:- Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок "Точка-У" и реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины, получили по 300 тыс.

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