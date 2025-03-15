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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди отстранен за отказ сдавать допинг-пробу

Кибивотт Канди установил мировой рекорд в полумарафоне в 2020-м в Испании – 57,32. Сейчас это третий результат в истории.

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