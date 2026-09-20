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Царьград

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Явка в Новосибирской области к полудню достигла 30,38%

Явка в Новосибирской области к полудню достигла 30,38%

К 12:00 воскресенья, 19 сентября, в Новосибирской области проголосовали 30,38% избирателей. Промежуточные данные третьего, заключительного дня выборов в Госдуму обнародовала областная избирательная комиссия.

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