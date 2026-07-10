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Луис де ла Фуэнте: «Месси как будто 19 или 23 года. Он ненасытен и демонстрирует потрясающую преданность делу. Лионель – пример для всех футболистов»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался про 39-летнего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил 8 голов в 5 матчах ЧМ-2026 .

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