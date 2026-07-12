Русская весна
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Русская весна

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Системное удушение: российские удары выжигают топливную и портовую логистику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Системное удушение: российские удары выжигают топливную и портовую логистику ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают методичную операцию по демонтажу тылового обеспечения киевского режима.

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