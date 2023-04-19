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Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»

«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).  2-й номер драфта НХЛ-2015 дебютировал в плей-офф.

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