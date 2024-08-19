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Прогнала халяльную перекусочную и замоташек

Прогнала халяльную перекусочную и замоташек

Иркутск, суровая сибирская земля, где каждый житель знает цену чистоте и порядку, вновь стал сценой для настоящей драмы, в которой ключевые роли исполнили пара «замоташек» и неравнодушная подписчица.

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Комментарии
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Федор Родников
Как же надоели эти аульники,их гнать нужно не только с пешеходных дорожек,но и из России.
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17 час.
Александр
Что плохого они тебе сделали?
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16 час.
Владимир Фоминых
продрищишся как следует после вкусняшек и век им благодарен будешь....
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15 час.

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