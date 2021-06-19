Новости обязательной вакцинации

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕЗдоровьеНовости обязательной вакцинации Новости принудительной вакцинации.1. Основная масса новых заболевших заразились уже новым, "индийским" штаммом коронавируса.Вернуться к статье555НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВиктория ВикторияНаше российское государство изо всех старается уничтожить народ пальмовым маслом, просроченными и ненатуральными продуктами, налогами, штрафами, повышением тарифов и цен на все и вся, увеличением пенсионного возраста, но почему-то старается изо всех сил "спасти" нас от короновируса, применяя самые жесткие к этому меры...... И еще вопрос: а с умерших при похоронах тоже будут спрашивать привит усопший от коооны или нет, и, если нет, то откажут в похоронах?Леонид ВасиленкоКакая же ты дурная баба.Денис ЛДаже умирать дорого — гробы и пр. услуги.Елена Дядищеваэто ты дурной, не заметил, что мы живём в фашистской стране????нас давили, давили, и вот результат, нажрись пальмухи володинской и иди уколись путинской жижей, а заболеешь всё равноАлександр АлександровТак Вы,значит, клавиши долбите из концлагеря... А приехали туда на своей Ауди? Или на Форде? Или Вы просто живёте в нацистской Украине и Вам запрещают говорить по-русски и поэтому Вы сюда пришли?ИЛИван ЛихачевКакой же ты идиот!!!Дима Качусовэтот подход к решению проблемы отработан еще во времена СССР !Семен ЖаровДима Качусов, НЕУЖЕЛИ в СССР Вы видели и испытывали на себе постоянное ОФИЦИАЛЬНОЕ давление, превращающее отличные качества справедливого Человека-общественника в отвратительные качества лживого человечишки-индивидуалиста, как это делается ОФИЦИАЛЬНО высшими лицами власть предержащих в современной России?... Если Вы НЕ видите разницы в ЗАБОТЕ о простом человеке в СССР и в современной России, то НЕ советуйте людям ОДИНАКОВО ВЕРИТЬ Властям СССР и Властям современной России!!!СергейЧто, гром грянул?Елена Мамоноватолько тотальная вакцинация поможет справиться с вирусом,раньше так и делалиМарина ПольскаяНо не принуждению.Александр АлександровА кого принуждают? Не хочешь вакцинироваться - твоё право! А у работодателя имеется право отстранить тебя от работы. Все при своих правах.Владимир Соколовсегодня прививка, завтра секс принудительно))Александр АлександровВсё мечтаете... Когда же вы повзрослеете, школота безмозглая?Владимир Соколоввы старенький))вам всё равно)Александр АлександровВы - сопливенький, не доросли ещё...Владимир Соколовда уж принудительный секс в качестве пассивного это вам полезно))а я как нить по собственному желанию и активным)Александр АлександровСексуальные глюки у Вас... Опять укольчик пропустили? Санитары бухают?Владимир Соколовэт как вы возбудились!))не стоит у вас видать))поэтому вам и всё равно что будет с теми кто участвует в испытании якобы вакцин.Александр АлександровВы по стольку серебрушек получаете за каждого умершего от ковида русского? По тридцать? Или в гривнах предпочитаете?Владимир Соколовдурашка))) включите мозг!!прививка не защищает ни от заражения ,ни от распространения заболевания.Александр АлександровТак Вы что... И вправду такой идиот, каким притворяетесь? Вы в курсе, что в Израиле привито 70% населения и там эпидемия уже практически выдохлась? https://www.pravmir.ru/v-izraile-privili-ot-kovida-75-vzroslyh-ostanovilo-li-eto-epidemiyu/ Или Вы вообще ничего не знаете? А сколько Вам платят за каждого умершего от ковида русского?Владимир Соколоввы дурачок)))вы уверены ,что после жижи ,которую вам укололи под видом вакцины, у вас хвост не отрастет?) вы думаете ваш организм правильно запрограммировали? расскажите сколько времени на восстановление после укола жижей? поведайте какая нагрузка на организм после вакцины и во время болезни? -- последние новости))Власти Израиля были вынуждены вернуться к ряду коронавирусных ограничений и отложить на месяц приём иностранных туристов из-за новой вспышки заболеваемости.Александр АлександровА Вы уверены, что из-за того, что у Вас в голове дерьмо вместо мозгов, у Вас изо рта не лезет то же самое дерьмо? Сколько Вам платят за каждого умершего от короны русского? В гривнах получаете или в сребрениках?Владимир Соколовдурачок)) я вижу что ответов на простейшие вопросы у вас нет)) что говорит исключительно о вашей финансовой заинтересованности написания здесь постов)) так, что вы лучше напишите )сколько вам платят за уничтожение России? в том числе и биологическим оружием)Александр АлександровВы не ответили на мои простые вопросы... Прививки спасают Россию, как бы это не было Вам, подпиндосникам, неприятно.Владимир СоколовПрививки спасают Россию, факты в студию!! Израиль не спасли. почему спасают Россию?аа! спасают производителей прививок))вот это точно)Александр АлександровВы опять доказали, что Вы - идиот? У Вас получилось! А факты простые - среди умерших от короны нет привитых. https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738339911.htmlВладимир Соколоввы лжец)) Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что 387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет. ни о каких смертях там речи не идет. ждем от вас фактов ,а не предположений))что прививка помогает)) так же ждем от вас разъяснений о последствиях программирования организма "прививкой"Александр АлександровСами же сообщили, что вакцинированные не болеют тяжело. "...387 пациентов находятся в реанимации госпиталя, вакцинированных среди них нет...".Владимир Соколовто есть из 14 т заболевших 387 точно не вакцинированы))))вам самим не смешно?Александр АлександровОпять Вы демагогией занялись... Вам что, повторно ту же ссылку сунуть для изучения текста?Владимир Соколовкакая демагогия? вы считать не умеете?))по другим данным привитых заболело до 80%. официальный источник Из 12 296 добровольцев, данные о которых попали в эту выборку, у 7966 зафиксировали разного рода неблагоприятные изменения в здоровье. Но 7485 из них были мягкими, а тяжелыми — только 70. Ни одно из них эксперты не сочли связанным с прививкой (среди них были и воспаления, и сосудистые болезни, от простатита и колик до абсцесса челюсти). После вакцинации умерли четыре человека, трое из группы вакцины и один из группы плацебо — однако причины их смерти, предположительно, тоже с испытаниями не связаны: это перелом позвоночника, инсульт и два случая осложнений от COVID-19. Причем в обоих случаях ковид у пациентов диагностировали на 4-5 день после первой дозы — судя по всему, они уже были заражены на момент инъекции, но ПЦР-тест дал ложно отрицательный результат.Александр Александровдурачок)) я вижу что ответов на простейшие вопросы у вас нет)) что говорит исключительно о вашей финансовой заинтересованности написания здесь постов)) так, что вы лучше напишите )сколько вам платят за уничтожение России? в том числе и биологическим оружием)Владимир Соколовинтересно))вы читать умеете или только копировать нажатием клавиш?)Александр АлександровИнтересно, умеете ли Вы думать или только пердеть умеете... Хотя... У меня, в общем-то, уже и не осталось сомнений - только пердеть умеете.Владимир Соколовя так понял, что вы не смогли осилить официальный текст от производителя коктейля) и то,что во время пандемии специально уничтожают иммунитет прививками до вас то же не доходит))Александр АлександровВы подтвердили мой тезис о том, что кроме как на пердёж Ваши мозги ни на что не способны.Владимир Соколова вы ,что думать вам вообще не надо))у вас начальник для этого есть))и на Россию вам насрать, потому, что за бабло вы и мать родную продадите, не то что страну.Александр АлександровВы - идиот! Я с 2013-го года на пенсии. Какой начальник? Моя жена? Вы ещё раз подтвердили, что Вы - идиот. Вы мне надоели со своим идиотизмом.Семен ЖаровКомментаторы, прежде, чем комментировать данную статью, подумайте над вопросом: -- "В честь ЧЕГО современные власть предержащие ТАК озаботились нашим здоровьем?"Елена Дядищеваприбыль, геноцид, гулагАлександр АлександровЖалко стало вас, идиотов-антипрививочников! Ведь дохните по 400...500 человек в день!Семен ЖаровАлександр Александров, а Вам НЕ жалко 1) ТЕХ (30 млн!), КОГО чубайс отправил на Тот Свет, как НЕ вписавшихся в рыночную экономику? 2) ТЕХ (Весь Советский народ СССР!), КОГО В.В.Путин признал в пустую прожившими свои жизни? 3) ТЕХ, КОГО уничтожили горе-водители, которым по прихоти власть предержащих позволяют беспрепятственно нарушать ПДД за оплату ШТРАФОВ за свои нарушения ПДД? ................................................ == Надеюсь, Александр Александров, что Вы в состоянии продолжить мой короткий список ещё 1000-ами ТЕХ, КТО заслуживает Вашей жалости НЕ по своему идиотскому НЕдомыслию!!!Александр АлександровДемагогией занялись? Вы ещё вспомните количество абортов... Какие такие 30 миллионов, которых Чубайс якобы уже отправил на тот свет за 30 лет. В 2009-м году численность населения России - 141,9 миллиона человек. Сегодня - 146,2 миллиона человек. Вы что... О России вообще ничего там в своей Жмеринке не знаете?Семен ЖаровВам, Александр, Александров, НЕ мешало бы пожалеть и о НЕ родившихся детишках при абортах из-за созданных условий жизни народам России современными власть предержащими (Разнообразными подачками стратегию развития России НЕ изменить!)!!!Александр АлександровТак как насчёт 30-и миллионов, уже убитых Чубайсом? Из своего глюка притащили их сюда? Ну и ещё что придумаете?Семен ЖаровАлександр Александров, мне фантазировать и придумывать НЕ нужно... ... Современное ТВ красочно и восхитительно взяло на себя ЭТИ функции, причём БЕЗ опровержения своих "ложных" сообщений! 1) Я в ТАКОМ (Сбор и покупка выброшенных окурков!) НЕ нуждался, так как, живя в сельской местности, вполне удачно свои нужды покрывал собственным трудом по посадке табака и приготовлению самосада!... ... Но даже ТАКИМ, как ВЫ, оказывается НЕ по силам доказать мне "ЭФФЕКТИВНОСТЬ и ПРЕИМУЩЕСТВА частного над общественным", когда при ЕЩЁ существующих и работающих предприятиях "ВДРУГ" в магазинах оказались пустые прилавки! 2) Может Вы и ОФИЦИАЛЬНУЮ ложь по поводу БОРЬБЫ за историческую справедливость припишите МНЕ, выдумавшему Мавзолей В.И.Ленину!... А на самом деле в нашей ИСТОРИИ ни В.И.Ленина, ни Мавзолея В.И.Ленину и в помине НЕ было???... == Александр Александров, хотя Дятлы сотрясением мозгов НЕ страдают, но я всё-таки рискну дать Вам хороший совет: - "ПОЖАЛЕЙТЕ свои мозги!", ведь это НЕ я выдумываю, а ТВ и чубайсы констатируют факты свершившегося и свершающегося в нашей жизни!!!Александр АлександровТо есть подтвердить свои слова о тридцати миллионах убитых Чубайсом Вы не смогли... Вы - лжец, батенька! Лжец и демагог.Семен ЖаровАлександр Александров, неужели Вы больше доверяете доказательствам посторонних лиц, а НЕ автору слов о гибели 30 млн жителей России НЕ вписавшихся в рынок???Александр АлександровВы так и не привели доказательств о том, что Чубайс умертвил 30 миллионов человек. Вы - лжец и клеветник.Семен ЖаровВ подобных делах, Александр Александров, слова о ЖЕЛАЕМОМ намного страшнее реальных дел, так как эти слова слышал ВЕСЬ Мир, часть которого, уверен в этом,полностью согласны с чубайсом!... Можете с удовольствием добиваться документального подтверждения!!!Александр АлександровДа понял я уже, что Вы - обычный лжец и демагог, понял.Денис ЛЕсли привить насильно, прививальщикам разве полегчает?Владимир ЛобановВот это охренетьКомментировать
Свежие комментарии