10 полезных фасованных пищевых продуктов

Наверняка вам приходилось слышать такой совет: избегайте фасованных и полуготовых продуктов. Да, большинство продуктов, прошедших определенную подготовку, не самым лучшим образом сказываются на нашем здоровье, но и среди них есть исключения.
Наверняка вам приходилось слышать такой совет: избегайте фасованных и полуготовых продуктов. Да, большинство продуктов, прошедших определенную подготовку, не самым лучшим образом сказываются на нашем здоровье, но и среди них есть исключения.
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