Сервисы проката самокатов приостановили работу в Петербурге

Все из-за гололедицы Официальный телеграм-канал Городского центра управления парковками в Санкт-Петербурге сообщает, что на время снегопадов и гололедицы сервисы электросамокатов приостановили свою работу.
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