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Кубанские ученые создают ранозаживляющий гель с уникальным составом

Кубанские ученые создают ранозаживляющий гель с уникальным составом

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали технологию, которая позволит создать уникальный препарат для лечения поверхностных ран на основе биополимеров дермы и экстракта кукурузных рылец, рассказали "Газете.

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