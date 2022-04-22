Кубанские ученые создают ранозаживляющий гель с уникальным составом

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали технологию, которая позволит создать уникальный препарат для лечения поверхностных ран на основе биополимеров дермы и экстракта кукурузных рылец, рассказали "Газете.
Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали технологию, которая позволит создать уникальный препарат для лечения поверхностных ран на основе биополимеров дермы и экстракта кукурузных рылец, рассказали "Газете.
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