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Рябков: Европа становятся главным препятствием на пути к миру на Украине

Заместитель главы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Сергей Рябков проинформировал о том, что именно державы ЕС и Лондон делают всё возможное ради того, чтобы затянуть бушующее на украинской территории противостояние.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Европа главная причина!
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16 час.
ДЕ
Дмитрий Ершов
И на что она влияет? Европа
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15 час.
виталий панов
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