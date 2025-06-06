Заместитель главы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Сергей Рябков проинформировал о том, что именно державы ЕС и Лондон делают всё возможное ради того, чтобы затянуть бушующее на украинской территории противостояние.
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