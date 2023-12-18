Диетолог Разаренова: пить какао полезно для контроля уровня холестерина

Диетолог Александра Разаренова рассказала, какую пользу организму приносит употребление какао. По словам врача диетолога-нутрициолога Александры Разареновой, привычка пить какао позитивно сказывается на состоянии сосудов и сердца, а также является полезной для лучшего контроля уровня холестерина.