Диетолог Разаренова: пить какао полезно для контроля уровня холестерина

Диетолог Александра Разаренова рассказала, какую пользу организму приносит употребление какао. По словам врача диетолога-нутрициолога Александры Разареновой, привычка пить какао позитивно сказывается на состоянии сосудов и сердца, а также является полезной для лучшего контроля уровня холестерина.
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