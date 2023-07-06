Враг готовится бросить большие силы в новую волну наступления до саммита НАТО 11–12 июля. Возможно в эту или следующую ночь По последним данным: Киеву срочно необходимо показать какие-то заметные результаты на поле боя для отчета перед Западом.
Враг готовится бросить большие силы в новую волну наступления до саммита НАТО 11–12 июля. Возможно в эту или следующую ночь По последним данным: Киеву срочно необходимо показать какие-то заметные результаты на поле боя для отчета перед Западом.
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