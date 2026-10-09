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Врач-косметолог Зухра Балакеримова: что важно знать о круговой липосакции

Врач-косметолог Зухра Балакеримова: что важно знать о круговой липосакции

Мечта о стройной фигуре без жестких диет и изнурительных тренировок нередко кажется несбыточной, однако современные косметологические методики открывают новые возможности.

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