Приметы и поверья на День Феодосия, который отмечают 24 января 2025 года Анна МалекЦерковный календарь поможет православным христианам России узнать, какие народные приметы и древние обычаи следует учитывать 24 января 2025 года.
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