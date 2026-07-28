Есть у нас среди директоров муниципальных учреждений Краснодара руководитель интроверт.😁 На совещаниях его никогда не бывает.
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Есть у нас среди директоров муниципальных учреждений Краснодара руководитель интроверт.😁 На совещаниях его никогда не бывает.
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