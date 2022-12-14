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«Он виновен»: мать убитой в Кингисеппе девочки сделала заявление после оправдательного приговора

Присяжные оправдали предполагаемого насильника и убийцу пятиклассницы в Кингисеппе. Суд Ленинградской области отпустил жителя Кингисеппа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы.

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