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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козырев про 2:0 со СКА: «Северсталь» контролировала весь ход матча. Ключевой момент – наша игра в меньшинстве»

Андрей Козырев прокомментировал пятую победу подряд – над СКА (2:0). – Нам удалось сегодня контролировать весь ход матча.

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