Пять человек умерли в ДТП с грузовиком, вызвавшем утечку аммиака в США

twitter.com/MrrChak В американском штате Иллинойс перевозивший аммиак грузовик столкнулся с несколькими автомобилями, в результате чего пятеро человек погибли, а токсичное вещество вылилось попало в окружающую среду.
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