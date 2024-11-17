Песков высказался о личностных качествах Трампа

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает избранного президентом США Дональда Трампа достаточно импульсивным политиком и государственным деятелем, он бизнесмен по своей натуре.
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