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Ситуация на Крымском мосту 9 сентября 2024: где появились пробки

Ситуация на Крымском мосту 9 сентября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Всю ночь на 9 сентября на Крымском мосту царила спокойная обстановка - движение осуществлялось без проблем в обе стороны, а пункты досмотра и пропуска работали в штатном режиме.

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