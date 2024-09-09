Ситуация на Крымском мосту 9 сентября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Всю ночь на 9 сентября на Крымском мосту царила спокойная обстановка - движение осуществлялось без проблем в обе стороны, а пункты досмотра и пропуска работали в штатном режиме.