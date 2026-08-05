Зеленский закатил союзникам истерику из-за ночного удара ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале возложил ответственность за ночные удары российских войск по Киеву и области на западных партнеров, заявив, что задержки с поставками вооружений и неготовность союзников передавать системы противоракетной обороны привели к масштабным разрушениям украинской инфраструктуры.