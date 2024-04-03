Нилов: Ветеранов боевых действий обеспечат спецавтомобилями

Депутат Госдумы, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудила с президентом России Владимиром Путиным важный вопрос.
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