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Нилов: Ветеранов боевых действий обеспечат спецавтомобилями

Нилов: Ветеранов боевых действий обеспечат спецавтомобилями

Депутат Госдумы, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудила с президентом России Владимиром Путиным важный вопрос.

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