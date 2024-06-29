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Царьград

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Ученые: богатые больше подвержены онкологии, чем бедные

Ученые: богатые больше подвержены онкологии, чем бедные

Менее обеспеченные слои населения чаще сталкиваются с диабетом, артритом, депрессией и другими болезнями.

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