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Садальский предложил объединить шоу «Голос» и «Давай поженимся!»

Садальский предложил объединить шоу «Голос» и «Давай поженимся!»

Вчера, 4 сентября на Первом канале стартовал новый сезон вокального телепроекта «Голос 60+». В этом году в проекте произошли перемены — прежде всего, бессменный ведущий Дмитрий Нагиев покинул свой пост, сообщив о желании взять творческую паузу.

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