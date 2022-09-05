Садальский предложил объединить шоу «Голос» и «Давай поженимся!»

Вчера, 4 сентября на Первом канале стартовал новый сезон вокального телепроекта «Голос 60+». В этом году в проекте произошли перемены — прежде всего, бессменный ведущий Дмитрий Нагиев покинул свой пост, сообщив о желании взять творческую паузу.