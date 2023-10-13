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Ты изменила? Лучше молчи!

Женская измена — вещь сложная. Большинство психологов утверждает, что женщина решается на это только в том случае, если ее отношения с любимым мужчиной (с печатью в паспорте или без, не имеет значения), закончились… Ты не уверена в этом? Но факт измены живет в твоей памяти и так часто накатывает ….

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