Россиянам рассказали о последствиях ежедневного употребления огурцов

Россиянам рассказали о пользе и вреде огурцов при их ежедневном употреблении. Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров напомнил, что состоящий на 96 процентов из воды овощ помогает поддерживать водный баланс в организме, способствует улучшению пищеварения.
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