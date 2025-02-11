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Мировое обозрение

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Глава Пентагона сделал заявление по вопросу отправки войск США на Украину

Глава Пентагона сделал заявление по вопросу отправки войск США на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал возможность отправки войск США на Украину. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время пресс-конференции в штаб-квартире Африканского Командования Вооруженных сил США, которое расположено в немецком Штутгарте.

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