Малая авиация и микротранспорт — что мешает развиваться технологиям в России

Как решить проблемы микротранспорта в России и в Петербурге, обсудят в медиацентре «Патриот». Помимо крупных авиакомпаний, в России появляются и небольшие частные компании, обеспечивающие авиаперевозками разные сегменты рынка, включая вип-сообщения.