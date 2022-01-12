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Малая авиация и микротранспорт — что мешает развиваться технологиям в России

Малая авиация и микротранспорт — что мешает развиваться технологиям в России

Как решить проблемы микротранспорта в России и в Петербурге, обсудят в медиацентре «Патриот». Помимо крупных авиакомпаний, в России появляются и небольшие частные компании, обеспечивающие авиаперевозками разные сегменты рынка, включая вип-сообщения.

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