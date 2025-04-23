Кит Келлог: Переговоры в Лондоне помогут урегулированию конфликта на Украине

Спецпосланник США Кит Келлог сообщил о "позитивных" переговорах в Лондоне с Украиной. Встреча, связанная с урегулированием конфликта, может привести к признанию Крыма российским в обмен на гарантии безопасности.
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