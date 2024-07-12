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Есть второе гражданство - тогда плати больше налогов, либо сдавай второй паспорт. Законопроект уже в Госдуме

Есть второе гражданство - тогда плати больше налогов, либо сдавай второй паспорт. Законопроект уже в Госдуме

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 9 июля в Госдуму внесли законопроект номер 667678-8.

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Валерьян Смогловский
За. 6.месяцесв.наворуют.и.свалят.как.всегда
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Алексей Смирнов
Разве может быть у человека две родины?
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Михаил Сартин
Президент еще когда поднимал вопрос против двойного гражданства в правительстве, и что?
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