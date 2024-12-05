Принц Гарри прокомментировал слухи о расставании с Меган Маркл

40-летний принц Гарри на ежегодном саммите DealBook в Нью-Йорке прокомментировал слухи о расставании с женой, 43-летней Меган Маркл, которые часто появляются в сети.
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