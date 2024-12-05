Принц Гарри прокомментировал слухи о расставании с Меган Маркл

ЭА

Эльдар Алиев

Вообще про Американцев АнгоСаксов не интересно, парни наши гибнут и за них а Вы пишите🤬в РФ много достойных и уважаемых людей которые несут добро, любовь , помощь людям нашим🇷🇺☝️