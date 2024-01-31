Гончаренко: политические заявления Залужного обеспокоили офис Зеленского

Желание офиса украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного может быть связано с его политическими заявлениями, заявил в беседе с The Guardian депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
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