Певица Алекса впервые показала полупустые интерьеры особняка, куда переехала с мужем

Певица Алекса приняла решение о переезде в загородный дом, о чем сообщила в начале февраля. На днях артистка организовала праздник в честь дня рождения своей матери, что также стало поводом для обсуждения.
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