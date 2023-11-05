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Здоровье в наших руках

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12 полезных свойств хурмы!

12 полезных свойств хурмы!

Хурма известна в народной медицине как мочегонное, слабительное, имунно модулирующее и защищающее печень натуральное средство, но ее можно и нужно использовать в профилактике и лечении многих других заболеваний.

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