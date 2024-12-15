Петербургские коммунальщики подготовились к снегопаду заранее

Сотни единиц спецтехники работают во всех районах города круглосуточно. Городские службы Петербурга уже сутки трудятся на улицах и дорогах, расчищая снежные завалы, — за этот период в городе на Неве выпала половина месячной нормы осадков, высота снежного покрова составила 20 см.
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