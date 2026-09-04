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Как прочитать книгу за один день и не забыть ее через час

Как прочитать книгу за один день и не забыть ее через час

Прочитать книгу за один день — реально. А вот пробежать глазами 500 страниц и через час не вспомнить ни одной мысли — ещё реальнее.

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