Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в одном из лагерей Свердловской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Артемовском районе в одном из лагерей в отношении подростка совершались противоправные действия со стороны его сверстников, а также сотрудников лагеря.
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