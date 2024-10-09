Вице-спикер Госдумы Даванков призвал Роскомнадзор отменить блокировку Discord

Дмитрий Гурин

Даванков видимо совершенно не разобравшись в вопросе вякнул не подумавши хорошенько о чем это. Как влезают в депутаты, видимо большая часть мозга просто отключается. Кстати не просто так написал а есть наблюдения за некоторыми старыми знакомыми ставшими депутатами. И раньше интеллектом не поражали кроме вопросов в получении себе прибылей а как сейчас так и писать тошно. Я про новую партию "Новые люди" (пардоньте за тавтологию). Да люди новые но вот повадки остались старые.....