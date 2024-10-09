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Вице-спикер Госдумы Даванков призвал Роскомнадзор отменить блокировку Discord

Вице-спикер Госдумы Даванков призвал Роскомнадзор отменить блокировку Discord

На блокировку популярного мессенджера депутату пожаловались студенты во время лекции.Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков готовит обращение в Роскомнадзор с призывом отменить блокировку Discord.

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Комментарии
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МС
Марк Страхов
Даванкова необходимо выгнать из Государственной Думы ФС РФ и запретить ему работать в госорганах
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18 час.
Дмитрий Гурин
Даванков видимо совершенно не разобравшись в вопросе вякнул не подумавши хорошенько о чем это. Как влезают в депутаты, видимо большая часть мозга просто отключается. Кстати не просто так написал а есть наблюдения за некоторыми старыми знакомыми ставшими  депутатами. И раньше интеллектом не поражали кроме вопросов в получении себе прибылей а как сейчас так и писать тошно. Я про новую партию &quot;Новые люди&quot; (пардоньте за тавтологию). Да люди новые но вот повадки остались старые.....
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14 час.

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