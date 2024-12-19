«Выгонять всех»: как избавить Россию от мигрантов-террористов

Виктор Александров

Выгонять нужно не только "всех", но и тех, кто этих "всех" лоббировал и защищал, врал нам о "суперспециалистах", а теперь банально крышует их. Причём чиновничья вертикаль должна быть очищена вплоть до сампго верха.