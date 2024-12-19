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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Выгонять всех»: как избавить Россию от мигрантов-террористов

«Выгонять всех»: как избавить Россию от мигрантов-террористов

В сети обсуждают задержание мигранта из Узбекистана за убийство российского генерала Игоря Кириллова.

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Комментарии
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Виктор Александров
Выгонять нужно не только &quot;всех&quot;, но и тех, кто этих &quot;всех&quot; лоббировал и защищал, врал нам о &quot;суперспециалистах&quot;, а теперь банально крышует их. Причём чиновничья вертикаль должна быть очищена вплоть до сампго верха.
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МЕ
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Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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