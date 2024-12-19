В сети обсуждают задержание мигранта из Узбекистана за убийство российского генерала Игоря Кириллова.
«Выгонять всех»: как избавить Россию от мигрантов-террористов
Комментарии
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Виктор Александров
Выгонять нужно не только "всех", но и тех, кто этих "всех" лоббировал и защищал, врал нам о "суперспециалистах", а теперь банально крышует их. Причём чиновничья вертикаль должна быть очищена вплоть до сампго верха.
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3 час.
МЕ
Михаил Е
Гарантийный срок истёк
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..
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56 мин.
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