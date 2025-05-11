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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эгриси» играет с Chertanovo в 4-м туре Медиалиги

Winline Медиалига, 4-й тур 11 мая, воскресенье «Эгриси» – Chertanovo – 0:0 (первый тайм)  «Эгриси»: Будковский, Палажнов, Ушенко, Губочкин, Демин, Дорозов, Акименко, Клишин, Старостин, Григорьев, Мещеряков.

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