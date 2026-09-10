Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Не прошло и семи дней с момента, когда по всей державе прозвенел первый школьный звонок, а уже можно делать определённые выводы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя олег гречанин
олег гречанин

Знание детьми мигрантов при поступлении русского языка,зависит от суммы "взносов в фонд школы"-чем больше внёс,тем лучше "знаешь" русский язык и больше шансов быть принятым...И ни каких секретов...