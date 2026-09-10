Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Не прошло и семи дней с момента, когда по всей державе прозвенел первый школьный звонок, а уже можно делать определённые выводы.
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Да что тут говорить, одно - ПОЛУНДРА! Немедленно надо порядок наводить. Потом кирдык нам всем быть может. Служители правопорядка где вы?!
Как же надоели эти чурбаны!!!! Ну не нужны они здесь. Не надо их привозить!!!!!!!!!
Знание детьми мигрантов при поступлении русского языка,зависит от суммы "взносов в фонд школы"-чем больше внёс,тем лучше "знаешь" русский язык и больше шансов быть принятым...И ни каких секретов...
Россию превращают в кишлак, но Правительству чхать на это.
Приматы есть приматы. Им из сраных кишлаков нельзя выбираться.😱
Если школы без мигрантов пустые зачем их строят? И комментаторы родились не в РОССИИ и кто вам платит?
Русским детям объявить забастовку и отказаться ходить в такие школы. Пусть учат только приезжих. Посмотрим, какой грандиозный скандал будет.