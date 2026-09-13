STONK взлетел на 843% после покупки токенов китом на $1,14 млн

Мем-токен STONK продемонстрировал резкий скачок, прибавив 843,4% всего за семь дней. Стремительное движение произошло после крупной покупки со стороны криптовалютного кита, который приобрел 4,97 млн токенов STONK, потратив на сделку 11 487 SOL, или около $1,14 млн.