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Домашний кетчуп на зиму: 2 лучших рецепта

Домашний кетчуп на зиму: 2 лучших рецепта

Только натуральный состав и долгое хранение фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom.ruКаждый раз, когда читаешь состав кетчупа на упаковке, удивляешься: а где же томаты? В нем есть все что угодно, кроме помидоров.

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