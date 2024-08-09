Автомобиль сгорел на дороге в Карелии

Пожар произошел накануне вечером в поселке Чална. На ул. Школьная загорелся автомобиль. Пожарные прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала, но машина уже полыхала открытым пламенем.
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