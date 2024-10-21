Чем кормят в Российской армии?

@ Евгений Биятов/РИА Новости Tекст: Ольга Никитина Солдатам срочной службы в воинских частях предлагаются «шведский стол» и салат-бар, выбрать ингредиенты в котором они могут исходя из своих предпочтений.
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